«ФедералПресс»: 19 ноября нельзя ходить в грязной одежде и много разговаривать

В народе 19 ноября отмечается день Павла Ледостава, связанный с памятью святителя Павла Исповедника и началом зимнего рыболовного сезона. В этот день принято завершать осенние хлопоты и готовиться к зиме, сообщил « ФедералПресс ».

Приметы гласят, что 19 ноября следует избегать пустых разговоров, чтобы не спровоцировать конфликты и затяжные бытовые трудности. Также важно следить за одеждой: рекомендуется носить чистое и новое, чтобы войти в зиму с хорошим настроением.

В праздник нельзя стирать вручную и вывешивать белье, так как вода может забрать здоровье. Женщинам запрещается выполнять тяжелую работу, чтобы избежать болезней на всю зиму.