«ФедералПресс»: 18% опрошенных россиян не поддержали идею с правом беременных на удаленку

Право на удаленную занятость предложили предоставлять женщинам в период беременности, родителем маленьких детей возрастом до трех лет и многодетным. Как россияне относятся к инициативе, рассказал « ФедералПресс ».

Так, треть участников (37%) одобрили идею при условии достаточной самодисциплины сотрудников. Еще 33% участников уверены, что работники справятся одновременно с выполнением обязанностей и заботой о детях.

Однако около 18% считают, что работа из дома станет менее продуктивной из-за постоянных отвлечений на воспитание ребенка, тогда как оставшиеся 12% не смогли определиться с мнением.