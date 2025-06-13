«ФедералПресс»: 10 июня нельзя ругаться и произносить грубые слова

Сегодня, 10 июня православная церковь почитает святого Никиту Исповедника, а народная традиция ассоциирует этот день с особыми ритуалами и приметами, направленными на защиту от зла и привлечение удачи. « ФедералПресс » раскрыл обычаи и поверья, связанные с этим днем

Хотя церковные каноны не устанавливают строгих ограничений на праздник, народные традиции содержат множество советов. Так, мужчинам не рекомендовалось ходить в поле, чтобы не встретиться с мифическими полудницами.

Окна и двери плотно закрывали, чтобы уберечься от проникновения нечистой силы, а полы украшали пучками полыни, служащей надежным оберегом. Сквернословие и ругань осуждались, так как это могло принести неприятности и страхи в будущее. Соблюдение тишины и сдержанности считалось залогом гармонии и благополучия в домашнем пространстве.