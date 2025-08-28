Фасады 255 зданий и памятников отреставрируют в Петербурге до конца 2030 года

До 2030 года власти Санкт-Петербурга планируют отреставрировать фасады 255 объектов культурного наследия,. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале, его слова привел Piter.TV .

Сейчас завершены работы по обновлению фасадов нескольких домов-памятников, включая дом Н.Н. Никонова на улице Достоевского, дом П.Т. Бадаева на улице Восстания и дом А.М. Александрова на Кирочной улице.

КГИОП уделяет особое внимание зданиям на Невском проспекте. Уже восстановлены более 40 домов, и к 2027 году планируется реставрация еще 10 объектов, среди которых дом А.Г. Чадаева, дом А.И. Трейберга и дом И.Ф. Александровского.

В 2025 году начнутся работы по реставрации Главного штаба и Министерства, Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, а также дома Петрово-Соловово (З.Н. Юсуповой) на Невском проспекте. На эти цели выделят более одного миллиарда рублей.