Фасад новой ледовой арены в Нижнем Новгороде представили на выставке

В среду, 25 декабря, в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка, где впервые был показан облик новой Ледовой арены на Стрелке. Заместитель губернатора Олег Беркович подчеркнул, что для команды и болельщиков вся история с новым домом «Торпедо» очень трепетная и долгожданная, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Фасад разработала команда специалистов Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). Директор института Дарья Шорина рассказала о лаконичной и запоминающейся графике фасада, опоясывающей арену и отсылающей к классическим архитектурным приемам с мозаиками, фресками и барельефами.

Презентация фасада нового дома «Торпедо» состоялась накануне знаменательной даты: 26 декабря нижегородский хоккейный клуб празднует свое 78-летие. Новая арена сможет вместить 12 тысяч зрителей, что вдвое больше вместимости КРК «Нагорный». Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года, их планируется завершить в 2025 году.