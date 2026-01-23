Фантаст Лукьяненко указал на серьезную опасность изменений национального состава стран

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказал мнение о возможных глобальных изменениях, которые могут произойти в ближайшем будущем. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, старение населения в экономически развитых странах и снижение рождаемости могут привести к значительным изменениям в национальном и расовом составе многих государств.

«Это, вероятно, приведет к колоссальным потрясениям», — отметил автор.

Лукьяненко подчеркнул, что такие тенденции создают ловушку для всего мира, особенно на фоне народов, которые пребывают на более низком уровне социально-экономического развития.