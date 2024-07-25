Фабрика игрушек «Весна» заявила, что пока не планирует брать пример с Барби

Компания Mattel рассказала о пополнении коллекции Барби. Так, в продаже появится темнокожая кукла с синдромом Дауна. Собирается ли следовать данному примеру российская фабрика игрушек «Весна», рассказала газета «Петербургский дневник».

Представители фабрики отметили, что пока не планируют выпускать кукол с особенностями. Одна из причин — направленность на классическую аудиторию.

«Кукла с ограниченными возможностями оставляет меньше простора для фантазии», — добавили в пресс-службе.

При этом «Весна» заботится о разнообразии собственной коллекции. На полках магазинов можно встретить игрушки в национальной одежде.

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