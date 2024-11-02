Специалист по прогнозам Панина посоветовала Тельцам, Девам и Водолеям открыть сердца для судьбоносных встреч в ноябре

В ноябре энергия любви продолжает фонтанировать. Несмотря на приближение холодов, Вселенная готовит массу сюрпризов, чтобы сохранить тепло в сердцах тех, кто не боится мечтать и рисковать для встречи с настоящей любовью. Кому последний месяц осени подарит счастливый шанс, рассказала астролог и таролог Аделина Панина, передала «Вечерняя Москва».

Так, она посоветовала Тельцам довериться своим истинным желаниям и не бояться идти на открытые, душевные разговоры. Главным союзником Раков в ноябре станет интуиция. Привлечь новые знакомства ко Львам поможет их оптимизм и энергетика, добавила эзотерик.

Панина отметила, что у Дев в этом месяце появляется уникальный шанс расслабиться и позволить любви самой вас найти. Необходимо оставить планирование и отключить логику, пустив дни по судьбоносному течению.

Значимую встречу в ноябре звезды также подготовили для Водолеев. Их харизма и легкость в общении подарят возможность встретить достойного спутника жизни.