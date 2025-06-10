Этнофестиваль «Действие» организуют в Нижнем Новгороде

В День России в Нижнем Новгороде состоится мультиформатный этнофестиваль «Действие». Об этом написало ИА «Время Н».
По информации RT, в программу фестиваля русского гостеприимства входит работа этноярмарки с товарами от народных мастеров. Гости смогут попробовать национальные блюда на гастрофестивале и насладиться стрит-артом.
Для посетителей этнофестиваля также запланированы творческие мастер-классы от семейного центра «Лада» и командные активности от «Хулиганодома».
На площади Минина и Пожарского появится большая башня-дженга, а также будут организованы зона для семейных фотографий и лаунж-зона.
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