Торжественное открытие этнодеревни состоялось в рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проходит с 26 по 27 ноября в Уфе, сообщает сайт «ФедералПресс» .

Отмечается, что этнозона находится возле Дворца борьбы. Ее организовал Центр развития туризма Республики Башкортостан совместно с этнопарком «Терра».

Этнодеревню открыли участники форума в национальных костюмах. Гостям представили разнообразные угощения башкирской кухни. Среди них —буза, сотовый мед, выпечка, вяленные гуси и мясо. Посетителям также рассказали о традициях и быте региона, любые блюда предлагались гостям бесплатно.