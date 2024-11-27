Торжественное открытие этнодеревни состоялось в рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проходит с 26 по 27 ноября в Уфе, сообщает сайт «ФедералПресс».
Отмечается, что этнозона находится возле Дворца борьбы. Ее организовал Центр развития туризма Республики Башкортостан совместно с этнопарком «Терра».
Этнодеревню открыли участники форума в национальных костюмах. Гостям представили разнообразные угощения башкирской кухни. Среди них —буза, сотовый мед, выпечка, вяленные гуси и мясо. Посетителям также рассказали о традициях и быте региона, любые блюда предлагались гостям бесплатно.
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