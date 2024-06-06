ETH Zurich: мировому океану угрожают чрезмерный нагрев, потеря кислорода и закисление
Мировой океан столкнулся с тройной угрозой. Речь идет о чрезмерном нагреве, потере кислорода и закислении, сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование ETH Zurich.
По данным ученых, примерно пятая часть океана становится уязвимой из-за деятельности человека. Так, негативно влияют сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.
Как рассказал ведущий автор работы Джоэл Вонг, из-за жары в Тихом океане наблюдается вымирание морской флоры и фауны.
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