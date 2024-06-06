ETH Zurich: мировому океану угрожают чрезмерный нагрев, потеря кислорода и закисление

Мировой океан столкнулся с тройной угрозой. Речь идет о чрезмерном нагреве, потере кислорода и закислении, сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование ETH Zurich.

По данным ученых, примерно пятая часть океана становится уязвимой из-за деятельности человека. Так, негативно влияют сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.

Как рассказал ведущий автор работы Джоэл Вонг, из-за жары в Тихом океане наблюдается вымирание морской флоры и фауны.

От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году

Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте