Этап Кубка России по ралли-рейдам начнется 22 августа в Нижнем Новгороде

С 22 по 24 августа в Нижегородской области состоится четвертый этап Кубка России по ралли-рейдам «Кубок Горьковского автомобильного завода». В программе — соревнования в административном центре и Богородском муниципальном округе, сообщил сайт «Время Н».
Мероприятие организовало некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов». Его проводят при поддержке Министерства спорта РФ, Российской автомобильной федерации, министерства спорта Нижегородской области и региональной федерации автомобильного спорта.
Торжественное открытие запланировано на субботу, 23 августа, на площадке перед музеем истории ГАЗ. Вход свободный.
Блиновскому разбили голову и нос за ДТП в Москве
Аварийный жилой дом снесли на 3-ей Крестьянской улице в Мытищах
Украина не собирается проводить референдум для признания регионов за Россией
ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Новой украинской ракете предрекли судьбу предшественницы: «Фламинго» уничтожат на корню
Еще 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте