Этап Кубка России по ралли-рейдам начнется 22 августа в Нижнем Новгороде

С 22 по 24 августа в Нижегородской области состоится четвертый этап Кубка России по ралли-рейдам «Кубок Горьковского автомобильного завода». В программе — соревнования в административном центре и Богородском муниципальном округе, сообщил сайт «Время Н».

Мероприятие организовало некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов». Его проводят при поддержке Министерства спорта РФ, Российской автомобильной федерации, министерства спорта Нижегородской области и региональной федерации автомобильного спорта.

Торжественное открытие запланировано на субботу, 23 августа, на площадке перед музеем истории ГАЗ. Вход свободный.

