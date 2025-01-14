«Эспаньола» и ДОСААФ заключили договор о сотрудничестве

ДОСААФ и 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил «Ридус» .

ДОСААФ и «Эспаньола» начнут оказывать взаимовыгодную помощь в разработке, апробации и внедрении современных военно-гражданских технологий. Также речь идет про обучение военно-гражданским специальностям.

Договор о сотрудничестве подписали исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Алексей Завизьон и комбриг «Эспаньолы» Станислав Орлов.