«Эспаньола» и ДОСААФ заключили договор о сотрудничестве

Фото: РИА «Новости»

ДОСААФ и 88-я добровольческая бригада «Эспаньола» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил «Ридус».

ДОСААФ и «Эспаньола» начнут оказывать взаимовыгодную помощь в разработке, апробации и внедрении современных военно-гражданских технологий. Также речь идет про обучение военно-гражданским специальностям.

Договор о сотрудничестве подписали исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Алексей Завизьон и комбриг «Эспаньолы» Станислав Орлов.

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