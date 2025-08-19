Епископ Полевой рассказал, что на «Играх Александра Невского» в Петербурге ожидается около 3 тыс. спортсменов

Международные спортивные игры имени святого благоверного князя Александра Невского, проходящие в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября, соберут около трех тысяч молодых спортсменов из России и других стран. Организацией форума занимается Отдел по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Как пояснил отец Богдан Полевой, проведение игр связано с духовным наследием князя Александра Невского. Об этом написал «Петербургский дневник».
По словам собеседника, образ Невского олицетворяет российскую победу и служит символом патриотизма для россиян.
Соревнования проводятся под патронатом правительства и Министерства спорта, при поддержке патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физкультуры и спорта. Традиционно игры приурочены к празднованию Дня памяти святого Александра Невского, который совпадает с датой переноса его мощей в Санкт-Петербург в XVIII веке. Город активно готовится к приему гостей и обеспечению достойного проведения турнира, призванного укрепить дух соперничества и спортивного мастерства молодежи.
Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске
Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке
Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа
Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января
Врачи Ленинского округа предали гуманитарную помощь коллегам из Курска
Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте