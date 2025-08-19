Епископ Полевой рассказал, что на «Играх Александра Невского» в Петербурге ожидается около 3 тыс. спортсменов

Международные спортивные игры имени святого благоверного князя Александра Невского, проходящие в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября, соберут около трех тысяч молодых спортсменов из России и других стран. Организацией форума занимается Отдел по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Как пояснил отец Богдан Полевой, проведение игр связано с духовным наследием князя Александра Невского. Об этом написал «Петербургский дневник» .

По словам собеседника, образ Невского олицетворяет российскую победу и служит символом патриотизма для россиян.

Соревнования проводятся под патронатом правительства и Министерства спорта, при поддержке патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физкультуры и спорта. Традиционно игры приурочены к празднованию Дня памяти святого Александра Невского, который совпадает с датой переноса его мощей в Санкт-Петербург в XVIII веке. Город активно готовится к приему гостей и обеспечению достойного проведения турнира, призванного укрепить дух соперничества и спортивного мастерства молодежи.