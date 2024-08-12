Энтомолог Марьинский: емкость со сладкой жидкостью поможет избавиться от мух в квартире

Мухи являются переносчиками спор бактерий и вирусных частиц. Как избавиться от насекомых в квартире, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, самый действенный способ — установка москитной сетки на окнах. При отсутствии такой возможности стоит обратиться к народным методам.

Энтомолог посоветовал разместить в жилище емкость со сладкой жидкостью. Мухи, желая полакомиться, будут подлетать к напитку и тонуть, пояснил эксперт.