Энергоэффективные светильники из Кургана появились на улице в Ноябрьске

Освещение в Ноябрьске модернизировали благодаря энергоэффективным светильникам, произведенным в Кургане. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Компания установила новое освещение за свой счет. Всего в городе появилось 28 опор с энергоэффективным светильникам.

В компании добавили, что старое освещение выбивалось из общего вида города и не соответствовало современным тенденциям. По этой причине приняли решение к их замене на более современные и технологичные варианты.