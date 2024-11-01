Энергоэффективные светильники из Кургана появились на улице в Ноябрьске

Освещение в Ноябрьске модернизировали благодаря энергоэффективным светильникам, произведенным в Кургане. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Энерго-Газ-Ноябрьск».
Компания установила новое освещение за свой счет. Всего в городе появилось 28 опор с энергоэффективным светильникам.
В компании добавили, что старое освещение выбивалось из общего вида города и не соответствовало современным тенденциям. По этой причине приняли решение к их замене на более современные и технологичные варианты.
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