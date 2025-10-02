Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал инициативу заместителя председателя правительства России Александра Новака, предложившего временно разрешить использование монометиланилина (ММА) и этилового спирта в производстве бензинового топлива.

Это предложение появилось на фоне дефицита топлива в ряде регионов России и сокращения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Фролов подчеркнул, что введение ММА и этилового спирта увеличит объемы топлива, доступные на внутреннем рынке, однако это не станет кардинальным решением проблемы. Он пояснил, что возврат к применению ММА, который был запрещен в 2016 году из-за несоответствия экологическим стандартам, не приведет к значительному увеличению запасов топлива, а также не нанесет значительного ущерба экологии.

Экологические стандарты, принятые Россией, были введены под давлением европейских регуляторов, что дало определенным компаниям возможность манипулировать рынком и устанавливать выгодные для себя условия. Фролов призвал относиться к подобным инициативам с осторожностью, учитывая их возможные последствия для экологической и промышленной безопасности.