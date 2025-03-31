Эндокринолог Каришева рассказала, что сахар нужен человеку для питания мозга

Многие привыкли думать, что сахар вреден. Однако врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева объяснила «Газете.Ru» , почему не стоит отказываться от сахара.

По словам доктора, сахар — это углевод, а углеводы необходимы организму для получения энергии. Мозг в первую очередь использует глюкозу, которая получается из углеводов, для своей работы. Также углеводы входят в состав гликопротеидов — комплексов белка и углевода. К ним относятся гормоны, которые регулируют функцию щитовидной железы, репродуктивную систему, перенос железа и другие процессы в организме.

Каришева подчеркнула, что основная проблема заключается в переедании углеводов, что ведет к превращению лишних сахаров в жир и увеличивает риск развития различных заболеваний: атеросклероза, гипертонии, инфарктов, инсультов, диабета, проблем с суставами и даже некоторых видов рака.

Эндокринолог призвала к рациональному питанию, отметив важность правильного соотношения белков, жиров и углеводов (БЖУ), которое должно составлять 1:1:4. Она посоветовала рассчитать индивидуальную суточную норму калорий и добавить регулярную физическую активность в повседневную жизнь.