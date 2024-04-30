Электроснабжение восстановили во всех районах Курской области | 360°

Общество 30 апреля 2024, 20:55 Электроснабжение восстановили во всех районах Курской области Старовойт: в Курской области восстановили электроснабжение во всех районах РИА «Новости»

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Электроснабжение во всех районах Курской области восстановили. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Электроснабжение во всех районах восстановлено. Благодарю дежурные службы и энергетиков, которые оперативно устраняли аварию», — написал глава региона.

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Из-за аварии на подстанции «Южная» без света остались около 120 тысяч человек. По плану специалисты должны были восстановить электроснабжение к 21:00, сообщал губернатор.

ВСУ несколько раз за сутки атаковали Курскую область. В селе Козино погибла женщина, в Николаево-Дарьино зажигательный боеприпас упал на дом и убил мужчину.

В Белгородской области из-за атаки дрона нарушилось электроснабжение одной из улиц. Осколки сбитого беспилотника повредили ЛЭП. Аварийные службы приступят к устранению повреждения после разрешения силовиков.