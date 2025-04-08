Электронная библиотека «Лань»: чаще всего студенты выбирают для чтения роман «Мастер и Маргарита»

Согласно данным электронной библиотеки учебной литературы «Лань», в 2024 году наибольшее число студентов выбрали для чтения роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом написали «Известия» .

Второе место досталось роману Льва Толстого «Война и мир», а третье — гомеровской «Илиаде» в переводе Николая Гнедича. Четвертое место занял роман Ивана Гончарова «Обрыв», а пятое — пьеса Александра Островского «Гроза».

Топ-10 завершают произведения «История Пугачева» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина, сборник пословиц и поговорок Владимира Даля, романы «Обломов» Ивана Гончарова и «Гранатовый браслет» Александра Куприна.