Экстрасенс Миронова: разорение могилы недавно умерших может спровоцировать скорый уход из жизни

Не так давно мужчина разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. О последствиях подобных действий рассказала экстрасенс Дарья Миронова, передала «Вечерняя Москва».

Если потревожить душу недавно умершего человека, то можно столкнуться с серьезными и необратимыми последствиями, отметила эксперт. Речь идет о финансовых и имущественных потерях.

«Также можно спровоцировать и скорый уход из жизни, ведь, если тронуть смерть, она тебя забирает», — добавила Миронова.

По ее словам, даже расстройство личности и нестабильное эмоциональное состояние не являются смягчающими обстоятельствами.