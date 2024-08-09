Экстрасенс Харрис: люди с 4 группой крови могут замечать за собой наличие сверхспособностей

Четвертая группа крови появилась не так давно по меркам возраста планеты. Ее обладатели часто замечают за собой наличие сверхспособностей, рассказал экстрасенс Андрей Харрис, сообщил Life.

По его словам, такие люди могут забирать чужую боль и негативную энергию, они прирожденные целители. Считается, что подобная способность перешла к ним от предков с предгорий Тибета, где зародились первые люди с четвертой группой.

Также обладатели этой группы крови обладают сильной интуицией. Они могут читать мысли и знать будущее, отметил Харрис.

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