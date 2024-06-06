Экспозиция в честь 225-летия Пушкина открылась в музее Царское Село

Государственный музей-заповедник Царское Село в Санкт-Петербурге представил экспозицию в честь 225-летия знаменитого поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Работники музея продемонстрировали копии посмертных масок поэта. Также в музее-лицее воссоздали второй этаж знаменитого учебного заведения с конференц-залом с канцелярией, лицейской столовой и лазаретом.

Отмечается, что к юбилею поэта в Царском Селе отреставрировали фасад дачи Анны Китаевой, где Пушкин провел медовый месяц после свадьбы с Натальей Гончаровой.

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