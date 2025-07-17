Эксперты yahoo.com рассказали о плюсах и минусах совместного сна с питомцем

Владельцы домашних животных не перестают спорить о том, может ли собака спать в одной постели с хозяином. Некоторые считают такой сон небезопасным и дискомфортным, другие — полезным для эмоциональной связи. Эксперты yahoo.com Даррис Купер и Мэдди Мессина рассказали о плюсах и минусах совместного сна с питомцем.

Даррис Купер подчеркивает, что решение о совместном сне с питомцем принимает владелец, но важно быть последовательным в своих действиях. Если правила изменятся, потребуется время и дрессировка, чтобы собака их усвоила, написала «Мойка78».

Мэдди Мессина утверждает: «Ничего страшного в том, чтобы позволить собаке спать с вами, если вы приглашаете ее в дом и устанавливаете правила, границы и ограничения. Но я советую людям подумать о том, насколько это безопасно для вас обоих».

Исследования опровергли миф о том, что совместный сон развивает у собаки «менталитет доминирования». Для эмоционального благополучия питомца важны совместные прогулки, игры и время, проведенное вместе.

Мессина также отмечает, что, хотя большинство собак предпочитают спать с хозяевами, такой сон может увеличить количество ночных пробуждений и нарушений сна у людей.