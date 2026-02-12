Эксперты выяснили, чего не хватает нижегородцам для полного счастья

Исследование, проведенное сервисом Работа.ру, показало, что уровни субъективного благополучия граждан зависят от целого ряда факторов, включая социальное окружение, личное удовлетворение работой и условиями проживания, а также доступность образовательных услуг и досуговых мероприятий. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Во время опроса выяснилось, что наибольшее влияние на уровень удовлетворенности жизнью оказывают семейные взаимоотношения и поддержка близких людей. Уровень комфорта проживания и наличие качественной инфраструктуры также повышают уровень счастья.

Сергей Судьин, специалист в области социологии и социального проектирования, рассмотрел результаты очередного исследования, проведенного сервисами онлайн-взаимодействия с населением. Главный вывод, к которому пришел ученый, заключается в том, что рейтинги счастья подвержены значительным колебаниям и не отражают реальную картину.

История Нижегородского региона показала, что региональные индексы счастья могут резко меняться в зависимости от метода и методики измерения. Повторяющиеся изменения могут быть связаны с некорректностью обработки данных или предвзятостью исследователей.