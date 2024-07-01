Эксперты «Турпомощи» связали задержки рейсов из Антальи с нехваткой персонала

В аэропорту Антальи стали все чаще задерживать международные рейсы. Это может быть связано с нехваткой персонала в пиковые периоды, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».

По словам экспертов, Анталья традиционно считается популярным направлением для туристов со всего мира. Так, турецкий аэропорт 29 июня обслужил более одной тысячи рейсов, а пассажиропоток превысил 209 тысяч человек.

В пресс-службе отметили, что авиационные власти предпринимают все необходимые усилия по устранению задержек рейсов.

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