Эксперты сервиса «Туту» назвали Астраханскую область лучшим местом для летней рыбалки
Астраханская область считается одним из лучших мест для летней рыбалки в России. Об этом рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту», сообщила Pravda.Ru.
В дельте Волги находится множество рыболовных баз, где желающие охотятся за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. Особенно привлекательной становится возможность увидеть в июле цветущие лотосы.
Также одним из приоритетных направлений для рыбаков стало озеро Байкал. Там можно встретить налима, леща, окуня, сазана, хариуса и другие виды рыб, передала «Вечерняя Москва».