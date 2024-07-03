Эксперты сервиса «Туту» назвали Астраханскую область лучшим местом для летней рыбалки

Астраханская область считается одним из лучших мест для летней рыбалки в России. Об этом рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту» , сообщила Pravda.Ru.

В дельте Волги находится множество рыболовных баз, где желающие охотятся за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. Особенно привлекательной становится возможность увидеть в июле цветущие лотосы.

Также одним из приоритетных направлений для рыбаков стало озеро Байкал. Там можно встретить налима, леща, окуня, сазана, хариуса и другие виды рыб, передала «Вечерняя Москва».