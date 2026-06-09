Эксперты «СберАвто» дали рекомендации по уходу за автомобилем в период распространения тополиного пуха

Специалисты «СберАвто» напомнили о важности ухода за автомобилем во время распространения тополиного пуха. Хотя сам по себе пух не опасен для машины, он может создать проблемы при сочетании с грязью и пылью. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Как отметили специалисты, водителям следует обращать особое внимание на чистоту радиатора и воздухозаборников. Накопленный пух вместе с пылью и грязью может засорить соты радиатора, что снизит эффективность охлаждения двигателя. Это особенно важно для автомобилей, которые часто стоят в пробках в жаркую погоду.

Специалисты рекомендуют регулярно очищать радиаторную решетку от пуха и грязи, делать это можно как в рамках стандартной мойки, так и отдельно по мере загрязнения. Кроме того, частицы пуха могут накапливаться в салонном фильтре и воздухозаборниках системы вентиляции. Если фильтр давно не менялся, это может привести к снижению эффективности работы климатической системы и ухудшению качества воздуха в салоне.

Для людей, чувствительных к пыльце или сезонным аллергенам, хорошим решением станет установка угольных или HEPA-фильтров. Они эффективнее задерживают мелкие частицы и помогают поддерживать более комфортный микроклимат в салоне.

Также эксперты отметили, что пух может ухудшить обзор, оседая на лобовом стекле. Поэтому в начале лета важно следить за состоянием щеток стеклоочистителя и уровнем стеклоомывающей жидкости.