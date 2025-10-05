Эксперты Роспотребнадзора посоветовали выбирать ко Дню учителя букеты с бутонами в стадии полураскрытия

Приближается День учителя, который отмечается 5 октября. Как сделать так, чтобы букет радовал учителя дольше? Пресс-служба регионального Роспотребнадзора поделилась рекомендациями, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Эксперты посоветовали жителям Северной столицы не покупать цветы с пересушенными стеблями. Специалисты рекомендовали выбирать букеты с бутонами в стадии полураскрытия, которые выглядят свежими.

Необходимо проверить упругость лепестков: при легком отгибании они должны легко возвращаться в исходное положение. Кроме того, важно помнить, что законодательство о защите прав потребителей гарантирует возможность возврата средств за букет плохого качества, если продавец не предоставил полной и актуальной информации о товаре.

Продавец обязан своевременно информировать покупателей обо всех характеристиках продукции, чтобы помочь им сделать правильный выбор.