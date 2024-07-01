Эксперты Роскачества посоветовали при выборе вина смотреть на год урожая винограда
При выборе хорошего и качественного вина следует обращать внимание на сорт винограда и год урожая. Такой совет дали эксперты Роскачества, сообщил сайт kp.ru.
Если такой информации нет, вино сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно ориентироваться на дату розлива.
При покупке вина очень важно ознакомиться с информацией на этикетке. Там можно встретить различные аббревиатуры, означающие производство напитка в конкретных местах.
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