Эксперты Роскачества посоветовали при выборе вина смотреть на год урожая винограда

При выборе хорошего и качественного вина следует обращать внимание на сорт винограда и год урожая. Такой совет дали эксперты Роскачества, сообщил сайт kp.ru .

Если такой информации нет, вино сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно ориентироваться на дату розлива.

При покупке вина очень важно ознакомиться с информацией на этикетке. Там можно встретить различные аббревиатуры, означающие производство напитка в конкретных местах.