Эксперты РАН обвинили СМИ в нагнетании страха из-за новостей о свином гриппе

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе со «Звездой» высказал мнение, что сообщения о новой волне гонконгского и свиного гриппа в России являются пустым запугиванием.

По его словам, такие вирусы всегда существовали и каждый переносит их по-разному.

«Заболевание такое — типичная простуда, ничего страшного не представляет собой. Каждый год бывают волны птичьего и свиного гриппа. Зачем они (СМИ. — ред.) это пишут — непонятно, зачем нужно пугать людей?» — возмутился Чумаков.

Он подчеркнул, что существует два типа гриппа — циркулирующий среди людей и не передающийся животным и от них, а также птичий или свиной. Второй может передаваться человеку и протекать тяжело, но аномальной опасности не несет.