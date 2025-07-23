Эксперты ПСО «ЛизаАлерт» посоветовали сохранить спокойствие во время звонка от аферистов

Эксперты подчеркнули, что важно сохранять спокойствие в случае звонка от злоумышленников, поскольку их цель — напугать и заставить действовать импульсивно. Не рекомендуется вести с ними переговоры. Если собеседник угрожает и требует совершить определенные действия, нужно сразу же обратиться в полицию, отметил RT.

Особую осторожность следует проявлять в отношении пожилых людей: важно контролировать их документы, сим-карты и доступ к онлайн-приложениям. Возможно, стоит установить запрет на банковские операции по счетам пожилого человека без подтверждения другим лицом.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова отметила, что в 2025 году в России увеличилось количество мошеннических атак на старшеклассников, абитуриентов, студентов и их родителей.