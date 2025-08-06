Эксперты призвали россиян первым делом заблокировать сим-карту при краже смартфона

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин при краже смартфона рекомендует первым делом заблокировать сим-карту, обратившись в чат поддержки оператора или в офис связи. Об этом сообщил RT.
Также следует удаленно стереть данные с телефона и отключить бесконтактную оплату в банковских приложениях.
«Далее важно изменить пароли от банковских приложений и соцсетей. После того как данные действия произведены, следует обратиться в полицию и написать заявление о краже», — добавил он.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков также советует заблокировать сим-карту и попробовать найти и заблокировать телефон удаленно. Он подчеркнул важность срочной смены паролей к ключевым учетным записям и обращения в полицию для фиксации кражи.
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