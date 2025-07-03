Эксперты предложили использовать пеший патруль для контроля скорости личных самокатов в Петербурге

После введения ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности до 10 километров в час на тротуарах в Санкт-Петербурге начались активные обсуждения проблем, связанных с кикшерингом. Эксперты подчеркнули важность контроля за соблюдением скоростного режима. Они также обсудили, как поступить с владельцами личных самокатов, которые могут превышать разрешенную скорость, сообщил сайт Gazeta.SPb .

Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, следят за тем, чтобы их клиенты соблюдали правила пользования средствами передвижения. Это важно для поддержания хороших отношений с властями и жителями города. Однако за соблюдением правил следят и правоохранительные органы, у которых не хватает технических средств и ресурсов для контроля, особенно в отношении частных самокатов.

Поскольку личные самокаты не подлежат регистрации, их количество неизвестно, что затрудняет их отслеживание. В случае ДТП городские камеры не помогут, так как на личных самокатах нет регистрационных номеров.

Кикшеринговые компании сталкиваются с серьезными трудностями. Установить ограничители скорости на тротуарах сложно из-за неточности технологий, которые не всегда могут определить границы между тротуаром и дорогой. Однако компании постепенно разрабатывают решения для соблюдения новых правил.

Чтобы контролировать скорость личных самокатов, некоторые эксперты предложили использовать пеших патрулей, которые следили бы за ситуацией, как в зонах платной парковки. Но пока неясно, сколько патрулей потребуется и какое ведомство будет отвечать за этот контроль.