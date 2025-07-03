Эксперты предложили использовать пеший патруль для контроля скорости личных самокатов в Петербурге
После введения ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности до 10 километров в час на тротуарах в Санкт-Петербурге начались активные обсуждения проблем, связанных с кикшерингом. Эксперты подчеркнули важность контроля за соблюдением скоростного режима. Они также обсудили, как поступить с владельцами личных самокатов, которые могут превышать разрешенную скорость, сообщил сайт Gazeta.SPb.
Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, следят за тем, чтобы их клиенты соблюдали правила пользования средствами передвижения. Это важно для поддержания хороших отношений с властями и жителями города. Однако за соблюдением правил следят и правоохранительные органы, у которых не хватает технических средств и ресурсов для контроля, особенно в отношении частных самокатов.
Поскольку личные самокаты не подлежат регистрации, их количество неизвестно, что затрудняет их отслеживание. В случае ДТП городские камеры не помогут, так как на личных самокатах нет регистрационных номеров.
Кикшеринговые компании сталкиваются с серьезными трудностями. Установить ограничители скорости на тротуарах сложно из-за неточности технологий, которые не всегда могут определить границы между тротуаром и дорогой. Однако компании постепенно разрабатывают решения для соблюдения новых правил.
Чтобы контролировать скорость личных самокатов, некоторые эксперты предложили использовать пеших патрулей, которые следили бы за ситуацией, как в зонах платной парковки. Но пока неясно, сколько патрулей потребуется и какое ведомство будет отвечать за этот контроль.