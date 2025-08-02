Эксперты Pochinka_blog посоветовали не выключать Wi-Fi-роутер из розетки

Стремясь сэкономить электроэнергию, люди часто отключают устройства от сети, не думая о последствиях. Однако эксперты Pochinka_blog предупредили: резкое обесточивание может привести к поломке и дополнительным тратам. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru».
Правило распространяется, например, на струйный принтер. При отключении от сети печатающая головка не успевает перейти в режим покоя, что приводит к перерасходу чернил при следующем включении.
То же самое касается Wi-Fi-роутера. Если отключить его на ночь, камеры, датчики и голосовые помощники потеряют связь, а также могут сбиваться обновления и резервные копии на устройствах. Роутер лучше оставлять включенным, если нет острой необходимости.
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