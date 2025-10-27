Эксперты объяснили, почему в Москве готовятся к Новому году раньше обычного

В этом году Москва удивляет праздничным оформлением задолго до наступления зимы. Торговые центры, кафе и салоны красоты активно включаются в предновогоднюю суету. Life.ru выяснил, что стоит за этой тенденцией.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова подчеркнула, что привлекательность торговой точки определяется не только ассортиментом, но и внешним оформлением. Она отметила, что городские власти поддерживают предпринимателей, создающих праздничное оформление, предоставляя грант до двух млн рублей для первых 100 заявок.

Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов добавил, что в условиях ограниченных каналов продвижения оформление витрин становится лучшим способом привлечь клиентов. Ресторатор и глава Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов подчеркнул, что сотрудничество города и бизнеса позволяет создать праздничную атмосферу, которая привлекает гостей и повышает позитивный настрой горожан.