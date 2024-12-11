Эксперты НПФ «Достойное будущее» рассказали, что налоговый вычет по ПДС можно получить через работодателя

Эксперты НПФ «Достойное будущее» в беседе с «Известиями» рассказали, как с начала следующего года получить налоговый вычет со сберегательных взносов по ПДС.

Ранее СМИ писали, что с 2025 года официально работающий в России гражданин, чей работодатель регулярно делает отчисления в бюджет по налогу на доходы физического лица, имеет право на получение налогового вычета по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

По словам специалистов, воспользоваться программой могут участники программы долгосрочных сбережений, которые делают взносы в ПДС до 400 тысяч рублей в год. Налоговый вычет в таком случае составит 52 тысячи рублей. У тех участников, доход которых облагается по ставке 15%, максимальный размер вычета составит 60 тысяч рублей. Вернуть 88 тысяч рублей можно тем, кто получает высокие налогооблагаемые доходы — более 50 миллионов рублей в год.