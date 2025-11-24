Эксперты ГУУ подтвердили концепцию социальной трансформации института семьи

По результатам масштабного исследования, проведенного НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ под руководством Олега Судоргина, стало известно, что современные молодые люди все чаще отдают предпочтение эмоциональному комфорту и соответствию партнерских ожиданий при создании семьи. Об этом написал Life.ru .

Исследование показало, что рождение детей часто откладывается из-за экономических и карьерных факторов. Молодежь не отказывается от идеи стать родителями, но рассматривает появление детей как символ достигнутой жизненной устойчивости.

Среди студентов московских вузов выявлены основные демотивирующие факторы деторождения: недостаток финансовых средств, отсутствие собственного жилья и психологические барьеры, включая страх не справиться с родительскими обязанностями.

Эксперты подтверждают концепцию социальной трансформации института семьи, отмечая для поколения Z характерные черты: индивидуализацию жизненных стратегий, отсроченную социализацию и гибридность ценностей.

На основе полученных данных научным коллективом ГУУ разработаны рекомендательные меры повышения рождаемости, которые будут переданы в Государственную думу Российской Федерации.