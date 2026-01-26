Эксперты маркетплейса «Сравни» описали алгоритм действий при двойном списании средств

Если средства с банковского счета списаны дважды, важно сразу собрать и сохранить все подтверждающие документы: чеки, скриншоты транзакций, электронные письма и переписку с продавцом. Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» в беседе с RT подчеркнули важность этого шага.

Специалисты сообщили: «Рекомендуем связаться с организацией, предоставившей товар или услугу, изложить ситуацию, приложить доказательства и запросить возврат излишне удержанных средств».

Аналитики отметили, что компании в большинстве случаев оперативно исправляют технические ошибки и возвращают деньги в установленные сроки. Если же продавец не реагирует в течение трех-пяти рабочих дней или отказывается возвращать средства, эксперты советуют обращаться напрямую в банк и подавать официальную претензию с приложением всех собранных доказательств.