Эксперты «Яндекс Путешествий» предостерегли от сбора грибов в заповедниках и национальных парках

Аналитики «Яндекс Путешествий» напомнили RT , что перед походом в лес нужно выяснить, разрешен ли сбор грибов в выбранном месте. На территориях заповедников и национальных парков собирать грибы запрещено.

Эксперты посоветовали выбирать для похода в лес удобную одежду, например, спортивные костюмы свободного кроя. Для защиты ног от влаги и колючек подойдут высокие кроссовки с плотной подошвой или резиновые сапоги. Также стоит взять легкую куртку или дождевик, чтобы быть готовым к внезапным изменениям погоды.

Для сбора грибов лучше всего подходит плетеная корзина, так как она обеспечивает вентиляцию и помогает сохранить грибы свежими.

«Пластиковые пакеты или полиэтиленовые мешки для этих целей не подходят, так как внутри них грибы быстро портятся и могут повредиться», — предупредили специалисты.

Аналитики рекомендовали быть внимательными при сборе грибов и не рисковать, если гриб кажется незнакомым или вызывает сомнения. Перед приготовлением грибы нужно хорошо промыть и тщательно обработать термически.