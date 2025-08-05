Эксперты бренда СИН посоветовали не переплачивать за трендовые вещи
Эксперты бренда СИН рассказали «Газете.ru», что не нужно тратить деньги на дорогие футболки и топы. Эти элементы гардероба обладают самым коротким сроком службы.
Как пояснили специалисты, такие вещи чаще других подвергаются стирке, из-за чего быстро теряют вид. Представители компании также рекомендовали не приобретать трендовые вещи за большие деньги.
«Модная полоска, странный крой, насыщенный неон — тренды приходят, громко звучат, и со временем исчезают», — пояснили эксперты.
Кроме того, они посоветовали обратить внимание на бюджетную обувь, чтобы обновлять гардероб чаще и экономить.