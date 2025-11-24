Эксперты «Авито Работы» рассказали, что работодатель не финансирует больничный по уходу за ребенком

Аналитики «Авито Работы» в беседе с RT рассказали о нюансах получения пособия по временной нетрудоспособности при уходе за ребенком.

Пособие выплачивается застрахованному лицу за счет Социального фонда России (СФР). Работодатель не финансирует выплату из своих средств, его задача — передать в фонд данные о стаже и заработной плате сотрудника для расчета пособия.

Оформить больничный может любой совершеннолетний и официально трудоустроенный член семьи, который ухаживает за заболевшим ребенком. Это могут быть не только родители, но и бабушка, дедушка, братья или сестры, опекуны.