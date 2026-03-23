Эксперты «Авито Работы» назвали выгодным отпуск с 17 по 30 апреля

В мае 2026 года россияне могут грамотно спланировать отдых, чтобы увеличить доход или получить длительный перерыв с минимальными затратами отпускных дней. Подробнее рассказали эксперты «Авито Работы», сообщил RT .

Официальные праздники приходятся на 1 и 9 мая, при этом 2 и 3 мая — обычные выходные, а 9 мая выпало на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 11 мая. Отпуск выгоднее брать в месяцах с большим количеством рабочих дней.

Отличным вариантом станет отдых с 17 по 30 апреля. Фактически отпуск продлится дольше за счет выходных — с 17 апреля по 3 мая получится 17 дней подряд. При этом майские праздники не затронут отпускные дни.