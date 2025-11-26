Эксперт Зыков предупредил о росте активности мошенников в предновогодний период

В преддверии новогодних праздников активность мошенников значительно возрастает. Об этом сообщил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT .

Эксперт отметил, что в это время люди часто совершают импульсивные покупки, поддаваясь эмоциям и спешке. Мошенники активно используют эти моменты для своих целей, создавая фальшивые интернет-магазины с якобы новогодними скидками.

«Большой популярностью пользуются "услуги к празднику" вроде вызова Деда Мороза или бронирования билетов на мероприятия. Вот только после оплаты люди остаются и без денег, и без подарков и услуг», — подчеркнул специалист.

Кроме того, набирают популярность различные «новогодние розыгрыши» и «акции» в социальных сетях и мессенджерах. После сообщения о выигрыше мошенники пытаются убедить людей ввести данные банковской карты или оплатить «доставку подарка».

По словам Зыкова, суть всех этих схем сводится к одному — создать ощущение срочной выгоды, которая вот-вот исчезнет. Это явление даже получило свое название — FOMO (Fear of Missing Out).