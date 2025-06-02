Эксперт ЖКХ Бондарь предупредил о возможности изъятия жилья при самовольном строительстве

Специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в интервью RT раскрыл юридические аспекты, позволяющие государству изымать жилые помещения у граждан.

По его словам, такие меры применяются исключительно в рамках законодательства и требуют судебного решения.

«Речь идет не о произвольном изъятии, а о строго регламентированных случаях, когда имущество используется в противоправных целях», — отметил он.

Бондарь подчеркнул, что основным документом, регулирующим эти вопросы, является Уголовный кодекс РФ, где предусмотрена конфискация как одна из форм наказания. Также эксперт упомянул о возможности административного изъятия, например, при самовольном строительстве.

Ранее в Госдуме был принят закон, направленный на защиту прав жителей многоквартирных домов.