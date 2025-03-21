Эксперт ЖКХ Бондарь: качественные шланги снижают вероятность утечек газа

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , как предотвратить утечку газа в квартире.

Он пояснил, что современные кухонные плиты с функцией контроля газа могут перекрыть его подачу в случае затухания огня.

Эксперт отметил, что качество вентиляции также влияет на концентрацию газа в помещении. Если вентиляционные каналы закрыты или засорены, риск взрыва возрастает, сообщил сайт sibdepo.ru.

Бондарь подчеркнул важность использования качественного оборудования и совершения правильных действий при утечке. Качественные шланги и регулярная проверка соединений снижают вероятность аварий. При появлении запаха газа необходимо немедленно обратиться в газовую службу.