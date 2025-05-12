Эксперт Здесенова: жизненные ценности помогают достигать профессиональных вершин

Ценности являются важнейшими жизненными ориентирами, которые формируются еще в детстве. Об их фундаментальной роли в регулировании социального поведения рассказала акционер iConText Group и основатель лаборатории командных трансформаций ZDES.lab Екатерина Здесенова сайту RuNews24.ru.
Эксперт выделила два основных типа ценностей: терминальные — идеалы, к которым мы стремимся (свобода, справедливость), и инструментальные — средства их достижения (ответственность, компетентность).
Осознание личных ценностей помогает понять собственные желания и построить успешную карьеру, находя баланс между личной жизнью и работой. Исследование ценностей становится ключом к эффективному развитию личности и профессионализма, подчеркнула Здесенова.
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