Эксперт Здесенова: жизненные ценности помогают достигать профессиональных вершин

Ценности являются важнейшими жизненными ориентирами, которые формируются еще в детстве. Об их фундаментальной роли в регулировании социального поведения рассказала акционер iConText Group и основатель лаборатории командных трансформаций ZDES.lab Екатерина Здесенова сайту RuNews24.ru .

Эксперт выделила два основных типа ценностей: терминальные — идеалы, к которым мы стремимся (свобода, справедливость), и инструментальные — средства их достижения (ответственность, компетентность).

Осознание личных ценностей помогает понять собственные желания и построить успешную карьеру, находя баланс между личной жизнью и работой. Исследование ценностей становится ключом к эффективному развитию личности и профессионализма, подчеркнула Здесенова.