Эксперт «X5 Клуба» Самойлова посоветовала выделять детям деньги на месяц

Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась советами по обучению детей финансовой грамотности. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Специалист рекомендовала выделять детям деньги не еженедельно, а на месяц. Фиксированный бюджет на длительный срок поможет научиться грамотно расставлять приоритеты в покупках.

«Главная проблема в том, что карманные деньги без четкой системы обучения — это всего лишь транзакция, а не реальный инструмент воспитания. Для формирования по-настоящему финансово грамотного мышления детям нужны не просто купюры, а практические инструменты и понятные правила игры», — подчеркнула Самойлова.

Она также предложила использовать денежные подарки как стресс-тест для проверки финансовой зрелости ребенка. Кроме того, важно вовлекать детей в процесс покупок, используя программы лояльности и списки продуктов, чтобы научить сравнивать цены и экономить.