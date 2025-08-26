Эксперт «X5 Клуба» Самойлова посоветовала выделять детям деньги на месяц
Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась советами по обучению детей финансовой грамотности. Об этом сообщила «Газета.ru».
Специалист рекомендовала выделять детям деньги не еженедельно, а на месяц. Фиксированный бюджет на длительный срок поможет научиться грамотно расставлять приоритеты в покупках.
«Главная проблема в том, что карманные деньги без четкой системы обучения — это всего лишь транзакция, а не реальный инструмент воспитания. Для формирования по-настоящему финансово грамотного мышления детям нужны не просто купюры, а практические инструменты и понятные правила игры», — подчеркнула Самойлова.
Она также предложила использовать денежные подарки как стресс-тест для проверки финансовой зрелости ребенка. Кроме того, важно вовлекать детей в процесс покупок, используя программы лояльности и списки продуктов, чтобы научить сравнивать цены и экономить.