Эксперт X5 Club Самойлова рекомендовала попробовать котлеты из красной чечевицы и морковные оладьи в Великий Пост

Эксперт программы лояльности «X5 Club» Арина Самойлова в беседе с «Известиями» предложила варианты блюд для тех, кто соблюдает Великий пост.

Специалист рекомендовала попробовать котлеты из красной чечевицы с пряностями, морковные оладьи с зеленью, запеченную цветную капусту и плов из булгура с сухофруктами. Эти блюда просты в приготовлении, отличаются яркими вкусами и отлично подходят для расширения традиционного постного рациона.

Блюда подчеркнут разнообразие и богатство русской кухни вне зависимости от пищевых ограничений, добавила Самойлова.

