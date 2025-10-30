Эксперт ВШЭ Назина посоветовала россиянам выучить тоны китайского языка перед поездкой в КНР

По словам эксперта, тон в китайском языке играет смыслоразличительную роль, а не просто выполняет эмоционально-экспрессивную функцию, как в русском. Например, слог «ma» может означать «мать» (mā), «лошадь» (mǎ) или «ругать» (mà) в зависимости от тона.

Назина подчеркнула, что ошибка в выборе тона может исказить смысл всего предложения. К примеру, фраза «wǒ yào mǎi» (я хочу купить) при замене третьего тона на четвертый становится «wǒ yào mài» (я хочу продать).

Также эксперт обратила внимание на то, что стандартное произношение (путунхуа) может сильно различаться в разных провинциях. Например, звуки «s» и «sh» стираются во многих южных диалектах, что приводит к схожести произношения слов «四» (sì, четыре) и «十» (shí, десять).